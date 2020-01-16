{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калининград представит продукцию предприятий агропрома на выставке в Германии

В частности, предприятия региона представят молочную продукцию, рыбные консервы и мясные деликатесы

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Предприятия Калининградской области представят свою продукцию на международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя", которая пройдет в Берлине с 17 по 26 января. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

По информации Российского экспортного центра (РЭЦ), Российская Федерация впервые представит на выставке масштабную экспозицию площадью свыше 5 тыс. кв. м. Она организована Минсельхозом РФ совместно с РЭЦ, Калининград будет представлен на ней в числе 18 регионов страны.

"В работе экспозиции самого западного российского региона примут участие девять предприятий агропромышленного комплекса, рыбохозяйственной отрасли, пищевой промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Калининградские предприятия представят молочную продукцию, рыбные консервы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, натуральные соки и морсы, которые могут экспортироваться из региона. Региональные власти рассматривают участие в форуме как возможность продвижения продукции местных производителей на международные рынки и привлечения новых инвесторов в отрасль в регионе. "Это важно для региона в свете развития экспорта сельхозпродукции", - отметила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, которую цитирует пресс-служба.

По данным областных властей, сельхозпродукция занимает 68% общего объема экспорта из региона. В 2018 году область поставила на внешние рынки продукцию сельхозпроизводителей на $1,35 млрд, что составило 5,2% экспорта продукции АПК из России. На 22 декабря 2019 года объем экспорта продукции АПК Калининградской области составил $1,23 млрд. К 2024 году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" область планирует увеличить экспорт сельхозпродукции до $1,4 млрд в год.

Калининградская область входит в число лидеров РФ по урожайности рапса, зерновых культур и сои. Область также входит в число лидеров по среднесуточному надою молока.

Теги
ГерманияРоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС