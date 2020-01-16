Калининград представит продукцию предприятий агропрома на выставке в Германии

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Предприятия Калининградской области представят свою продукцию на международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя", которая пройдет в Берлине с 17 по 26 января. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

По информации Российского экспортного центра (РЭЦ), Российская Федерация впервые представит на выставке масштабную экспозицию площадью свыше 5 тыс. кв. м. Она организована Минсельхозом РФ совместно с РЭЦ, Калининград будет представлен на ней в числе 18 регионов страны.

"В работе экспозиции самого западного российского региона примут участие девять предприятий агропромышленного комплекса, рыбохозяйственной отрасли, пищевой промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Калининградские предприятия представят молочную продукцию, рыбные консервы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, натуральные соки и морсы, которые могут экспортироваться из региона. Региональные власти рассматривают участие в форуме как возможность продвижения продукции местных производителей на международные рынки и привлечения новых инвесторов в отрасль в регионе. "Это важно для региона в свете развития экспорта сельхозпродукции", - отметила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, которую цитирует пресс-служба.

По данным областных властей, сельхозпродукция занимает 68% общего объема экспорта из региона. В 2018 году область поставила на внешние рынки продукцию сельхозпроизводителей на $1,35 млрд, что составило 5,2% экспорта продукции АПК из России. На 22 декабря 2019 года объем экспорта продукции АПК Калининградской области составил $1,23 млрд. К 2024 году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" область планирует увеличить экспорт сельхозпродукции до $1,4 млрд в год.

Калининградская область входит в число лидеров РФ по урожайности рапса, зерновых культур и сои. Область также входит в число лидеров по среднесуточному надою молока.