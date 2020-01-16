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Цена палладия впервые превысила $2,3 тыс. за унцию

Палладий за последние полгода подорожал почти на 50%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Цена палладия на спотовом рынке впервые превысила $2,3 тыс. за унцию - на 16:30 мск она достигла $2,352 тыс. за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

На 16:50 мск цена палладия составляла $2,331 за унцию.

За последние полгода палладий подорожал почти на 50%, следует из данных площадок.

Как указывают аналитики "ВТБ Капитал" в своих обзорах, рост цены палладия за четыре года составил 300%. Они связывают это с восстановлением спроса на металл со стороны автопроизводителей (на автомобильный сектор приходится около 70% производимого палладия).

При этом аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе может произойти замена палладия платиной, однако, так как необходимые исследования и лицензирование еще не завершены, палладий остается наиболее эффективным для использования в производстве автокатализаторов.

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