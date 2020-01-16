Единороссы в ближайшее время внесут в Думу проект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Единая Россия" внесет в ближайшее время в Госдуму законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ. Об этом в четверг заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"В каждом регионе определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди. Для этого нужна единая правовая основа. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесет законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов", - сказал Турчак в ходе расширенного заседания президиума генсовета.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию "отдельно обозначил необходимость учета мнения людей, их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение".

"Наша работа в регионах подтверждает, что люди хотят участвовать в принятии решении и могут делать это эффективно. В регионах есть хорошая практика инициативного бюджетирования, позволяющая решать ключевые местные проблемы - это проекты "Народный бюджет" в Республике Коми, Кировской, Тульской и Ульяновской областях, проект "Решаем вместе!" в Ярославской области и другие. Считаю, что такой подход необходимо внедрить повсеместно", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.