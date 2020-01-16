Новгородские власти вдвое увеличат финансирование инициативных проектов жителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Власти Новгородской области в два раза увеличат финансирование на воплощение в жизнь проектов, разработанных жителями сельских поселений на территориях, где они живут. В 2020 году на такие проекты из регионального бюджета направят более 40 млн рублей, в 2019 году эта сумма составляла более 20 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы правительства региона.

"В 2020 году на поддержку проектов инициативных жителей области будет направлено вдвое больше [средств по сравнению с 2019 годом] - 44,3 млн руб. Субсидия на реализацию одного проекта составит 500 или 700 тыс. рублей, может быть 1,5 млн рублей. Количество реализованных проектов увеличится до 60", - сказал собеседник агентства, отметив, что в 2019 году было реализовано 32 проекта местных инициатив в сельских поселениях на общую сумму 22,4 млн рублей.

В 2019 году на выделенные средства по желанию граждан в новгородских селах ремонтировали дома культуры, устанавливали детские и спортивные площадки, благоустраивали скверы и парки. Реализация проектов, которые создали и предложили местные жители, в Новгородской области началась с 2018 года. Региональные власти считают поддержку и развитие местных инициатив граждан эффективным инструментом экономического развития.

"Эти проекты позволяют людям принять решение, что им на самом деле нужно: кто-то строит дороги, кто-то делает спортивные площадки, кто-то - дома культуры <…> И мы будем это расширять", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в четверг, выступая на дискуссии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития" в рамках Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.