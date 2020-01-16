Замглавы Минстроя не получал предложений возглавить госкомпанию по управлению реформой ТКО

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Замглавы Минстроя Никита Стасишин не получал предложения стать гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) - госкомпании по управлению отраслью обращения с отходами. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

В четверг РБК со ссылкой на несколько источников сообщал, что Стасишин стал кандидатом на пост главы РЭО.

"Нет. Это не моя прерогатива, и мне это никто не предлагал", - сказал Стасишин, отвечая на вопрос, готов ли он принять это предложение.

Первый гендиректор РЭО Денис Буцаев ушел в отставку 22 ноября, не проработав на этому посту и года. Через несколько дней после его отставки зампред правительства Алексей Гордеев заявил, что новым главой РЭО станет аудитор Счетной палаты Михаил Мень, однако позже уточнил, что рассматриваются несколько кандидатов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.