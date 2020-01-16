ФАС признала необоснованной жалобу на госзакупку по страхованию сотрудников МВД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Федеральная антимонапольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу ПАО СК "Росгосстрах" на проведение госзакупки по страхованию сотрудников МВД, сообщили ТАСС в службе.

"Жалоба ПАО СК "Росгосстрах" рассматривалась 10.01.2020 года. Довод, указанный в жалобе, признан необоснованным, предписание об устранении нарушений не выдавалось", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря 2019 года представители СК "Росгосстрах" обратились в ФАС с просьбой приостановить госзакупку и провести внеплановую проверку АО "Единая электронная торговая площадка", на которой проводился конкурс по страхованию сотрудников МВД.

Компани считает, что закупка услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД, проходила с серьезными нарушениями установленной законодательством процедуры. Начальная (максимальная) цена закупки составляла 14,887 млрд рублей. Но, по мнению "Росгосстраха", победитель в конкурсе - СК "Согаз" не подтвердил финансовое обеспечение необходимой суммы на счете.

История вопроса

Всего заявки на участие в конкурсе подали три страховых компании: "Росгосстрах", "Макс" и "Согаз". При обязательном обсуждении закупки представитель "Согаза" выразил сомнение в достаточности средств, выделяемых Минфином на реализацию этого контракта. По его словам, расчеты актуариев и андеррайтеров "Согаза" свидетельствуют о том, что цена контракта на страхование сотрудников МВД должна составлять 16,214 млрд рублей, отмечалось в сообщении "Росгосстраха".

Уточняется, что до окончания срока приема заявок - 18 декабря - все участники должны были подтвердить соответствие требованиям, предъявляемым к претендентам на реализацию госконтрактов, и обеспечить на специальном счете свободные денежные средства в размере 0,5% от цены контракта.

Эта сумма течение одного часа после окончания срока приема заявок по запросу оператора электронной площадки блокируется банком в качестве финансового обеспечения. При этом банк "Россия", в котором находится счет компании "Согаз", не смог обеспечить блокировку средств - впоследствии банк объяснил отказ "техническим сбоем производительности в учетной системе АО "АБ "Россия".

Поскольку блокировки финансового обеспечения не произошло, статус заявки страховщика изменился на "отозвана с регистрации". Позже представители "Согаза" обратились в ФАС с просьбой приостановить закупку и продлить сроки подачи заявок на участие в конкурсе. Банк, в свою очередь, направил в АО "Единая электронная торговая площадка" обращение с просьбой повторно направить запрос о блокировке, поясняет "Росгосстрах".

24 декабря было назначено заседание ФАС по этому делу, жалоба "Согаза" была отозвана самой компанией.

По мнению "Росгосстраха", "Единая Электронная торговая площадка" необоснованно допустила к участию в конкурсе "Согаз" после получения информации о невозможности блокировки денежных средств.

На момент публикации ТАСС не располагал комментариями страховых компаний "Согаз" и "Макс".