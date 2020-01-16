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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Глава Корпорации МСП допустил снижение ставки по программе льготных кредитов для бизнеса

На сегодняшний день программа льготного кредитования осуществляется по ставке не более 8,5%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман допускает возможность снижения ставки по программе льготного кредитования бизнеса ниже действующего показателя в 8,5% годовых. Об этом он сообщил в четверг ТАСС на Гайдаровском форуме.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет.

"В самой программе заложена возможность снижения ключевой ставки. Снижение конечной ставки допускаю", - сказал Браверман.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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