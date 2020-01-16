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Торговая война

Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем

Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган подчеркнул, что ЕС будет отстаивать собственные экономические интересы

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если сочтет подписанное соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушающим нормы свободной торговли. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

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"Да, я согласен с оценкой, что в результате это оказывается регулируемой торговлей [это противоречит принципам свободной торговли]", - сказал он, говоря о том аспекте соглашения, согласно которому Китай обязуется покупать американские товары, в том числе продукцию компании Boeing, что может нанести удар по европейским авиапроизводителям.

"Мы детально не изучили документ, но изучим, и если встанет вопрос о соответствии нормам ВТО, мы, конечно, подадим жалобу", - подчеркнул еврокомиссар. "Мы не рады подаче жалобы в ВТО, не хотелось бы создавать такое впечатление, но мы будем отстаивать собственные экономические интересы в контексте договоренностей США с Японией и с Китаем. Мы все внимательно изучим", - добавил он.

Теги
СШАКитайТорговая война
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