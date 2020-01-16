Сенат Конгресса США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Верхняя палата Конгресса США в четверг одобрила законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Трансляция заседания велась на сайте Сената.

Документ поддержали 89 законодателей, 10 выступили против.

В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения Сенатом законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Американский лидер ранее говорил, что утвердит этот документ.

США, Мексика и Канада договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшему с 1994 года.