Инвестиции в основной капитал Алтайского края в 2019 году выросли на 10%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам 2019 года увеличился на 10% по отношению к 2018 году и составил 120 млрд рублей. Краевые власти активно взаимодействовали с такими инвесторами, как "Черкизово", "Сибирская генерирующая компания" (СГК), "МРСК Сибири" и другими, которые развивают свои проекты в регионе, сообщил ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор региона Виктор Томенко.

"У нас растет объем инвестиций в основной капитал, причем 90% - это внебюджетные инвестиции. Думаю, что итоги 2019 года - 120 млрд рублей, прошлый год было 110 млрд, темпы [роста] - около 10%. При этом в 2018 году мы по отношению к 2017 году подросли на 20%, с 87 до 110 млрд, больше чем на 20 млрд рублей", - сказал Томенко.

Глава региона отметил, что на протяжении всего года власти края активно общались с инвесторами, которые высказывали заинтересованность в работе на территории региона. В частности, результатом взаимодействия с потенциальными инвесторами в 2019 году стали подписанные в Сочи и Санкт-Петербурге соглашения о реализации проектов с компаниями "Черкизово", "БТК Холдинг", СГК, "МРСК Сибири". Как пояснили ТАСС в Минэкономразвития края, реализация проектов продолжится.

"Например, для "Черкизово" подобраны площадки для строительства новых птичников, осуществляется подбор участков для ведения растениеводства, подписана "дорожная карта" по реализации проекта до 2022 года включительно. Прорабатываются вопросы по подключению новых объектов к инженерной инфраструктуре: электроэнергия, газоснабжение", - отметили в профильном министерстве.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.