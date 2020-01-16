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СМИ: украинские бизнесмены требуют у Порошенко $140 млн через Лондонский арбитраж

Братья Григорий и Игорь Суркисы требуют компенсацию за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала "1+1"

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украинские бизнесмены - братья Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента Украины Петра Порошенко и требуют от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала "1+1". Об этом сообщило в четверг издание "Зеркало недели".

"Иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами", - утверждает издание, отмечая, что, если в течение четырех месяцев стороны передадут в суд все документы, доказательства и требования, то первое заседание может состояться в мае 2020 года.

В мае 2019 года совладелец "1+1" Игорь Коломойский заявил, что Суркисы планируют подать иск в английский суд к Порошенко из-за несостоявшейся сделки по продаже экс-президентом около 25% принадлежащих братьям акций телеканала. Тогда он утверждал, что в феврале 2016 года Порошенко "вышел на сделку с Суркисами" и хотел купить у них 25%, а затем договариваться с ним о покупке еще 25% телеканала. Сумма сделки с Суркисами, по словам Коломойского, оценивалась в $240-250 млн.

Ранее Коломойский утверждал, что Порошенко отказался от сделки с Суркисами, в чем его убедила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

В настоящее время конечным бенефициарным собственником "1+1" является Коломойский, а собственником существенной доли - Игорь Суркис. Сам Коломойский ранее сообщал, что у него и у Игоря Суркиса находится примерно по 25% акций "1+1", еще 7,5% акций принадлежит менеджменту и журналистам.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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