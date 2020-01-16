Ространснадзор проведет внеплановые проверки в связи с инцидентом с SSJ-100 в Домодедово

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановые проверки после посадки SSJ-100 иркутской авиакомпании "ИрАэро" на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ространснадзор проведет внеплановые проверки в связи с [авиаинцидентом] в Домодедово. Управление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Сибирского федерального округа проверит авиакомпанию, а [Управление] в ЦФО - органы организации воздушного движения на предмет соблюдения требований, установленных воздушным законодательством", - сообщили в пресс-службе.

Самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, в четверг сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет, самолет также не получил повреждений. Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пилот самолета мог перепутать полосу и приземлиться на строящуюся, формально между ними порядка 280 м. При этом видимость была максимальной.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила ТАСС, что на месте происшествия был организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь для выяснения причин случившегося Росавиация также начала формирование комиссии.