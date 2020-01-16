Минпромторг намерен выдавать спецмарки на табак только после внесения в систему маркировки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с 1 апреля 2020 года запретить выдачу спецмарок для табачных компаний, не зарегистрированных в системе цифровой маркировки. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

"С 1 апреля 2020 г. запрещается выдача специальных марок для маркировки табачной продукции лицам, осуществляющими производство табачной продукции, не зарегистрированным в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и (или) не заключившим с оператором указанной информационной системы договоры по предоставлению устройства регистрации эмиссии участникам оборота табачной продукции и на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота табачной продукции", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов, чтобы минимизировать нелегальный оборот табачной продукции, необходим комплекс мер. "Одним из эффективных инструментов, применяемых государством, является система цифровой маркировки и прослеживания сигарет, созданная ЦРПТ. Работа в системе стала обязательной для всех производителей и импортеров сигарет в июле 2019 года. Компании обязаны маркировать всю производимую продукцию, таким образом организации, которые не зарегистрированы в системе, но продолжают выпуск продукции, находятся в нелегальном поле и, естественно, не должны получать специальные марки", - сказал он.

По мнению Юсупова, предлагаемые изменения закроют возможность для работы большого количества фирм-однодневок, которые, применяя различные серые схемы, получают марки и "вбрасывают" в оборот нелегальную продукцию. Такие компании не оплачивают положенные акцизы и прочие сборы, не несут перед потребителем ответственности за качество. "Это один из самых сложных для выявления и пресечения вид нелегального оборота сигарет, поэтому мы считаем правильной инициативу увязать процесс получения специальных марок с фактом регистрации компании в системе маркировки "Честный знак", - заключил он.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.