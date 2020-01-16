Новгородские власти выделили 200 млн рублей на ремонт сельских дорог, выбранных жителями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Власти Новгородской области выделили из регионального дорожного фонда более 200 млн рублей на проект местных инициатив "Дорога к дому", по которому ремонтируют сельские дороги, ведущие к социальным объектам. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

О создании проекта местных инициатив "Дорога к дому" в ноябре 2018 года объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он поручил обеспечить муниципалитеты дополнительной субсидией на ремонт местных дорог, ведущих к социально значимым объектам. Выбирают эти дороги сами жители.

"В 2020 году на реализацию проекта направляется не менее 50% от общего объема субсидии из областного дорожного фонда - более 200 млн рублей. Проект реализуется во всех муниципальных районах и поселениях области без исключения", - сказал собеседник агентства, отметив, что в этом году будут подписаны 142 соглашения с поселениями на ремонт таких сельских дорог.

Также по информации, предоставленной пресс-службой правительства региона, в 2019 году в рамках проекта "Дорога к дому" уже удалось отремонтировать около 130 км автомобильных дорог местного значения. Коме того, как ТАСС сообщал ранее, в 2020 году на поддержку проектов инициативных жителей области направят еще 44,3 млн рублей. Эти средства граждане смогут распределить на проекты по благоустройству скверов и парков, ремонтов домов культуры в своих поселках, модернизацию системы уличного освещения.