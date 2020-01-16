СМИ: Канада начнет процесс ратификации торгового договора с Мексикой и США после 27 января

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. Парламент Канады приступит к процедуре ратификации нового трехстороннего североамериканского торгового соглашения не ранее 27 января. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По информации его источников, сам законопроект уже подготовлен, но точной даты начала его рассмотрения еще нет. Парламент Канады, согласно опубликованным на его сайте данным, вернется с зимних каникул 27 января.

В четверг Сенат Конгресса США одобрил законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA). В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса. После одобрения верхней палатой законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее говорил, что утвердит этот документ.

Канада, Мексика и США договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор.

В конце июня телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что парламент страны ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру проведет Конгресс США.