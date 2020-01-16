"Известия": создание новой авиакомпании в ДФО может потребовать 10-30 млрд рублей

ТАСС, 17 января. Создание новой авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) может потребовать от 10 до 30 млрд рублей. Об этом сообщили газете "Известия" в комитете Совфеда по экономической политике.

По данным издания, авиакомпанию могут назвать "Дальний Восток", а средства на нее, вероятно, возьмут из Фонда национального благосостояния.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать до 31 января создание авиакомпании с парком российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. В частности, кабмин определит региональные маршруты с учетом аэропортов, которые планируется отремонтировать, а также оценит возможный пассажиропоток. Кроме того, будут проработаны условия воздушного сообщения в труднодоступных районах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность серийного производства легкого самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2.

Согласно информации "Известий", "все поставленные задачи уже находятся в проработке".

Как сообщил газете член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, "для выполнения поручения президента нужно будет от 10 млрд до 30 млрд рублей, это будет зависеть от стоимости самолетов". "Есть разные варианты, откуда будут брать средства, среди них рассматривается и Фонд национального благосостояния. Сначала мы обеспечим ключевые аэропорты, которые соединят все центры субъектов между собой. Затем будем развивать московское направление", - отметил Абрамов, добавив, что авиакомпанию "нужно назвать "Дальний Восток", а "закупить можно Sukhoi Superjet 100".

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников считает, что в основном будут использоваться "Суперджеты", однако, по его словам, сейчас "разрабатывается широкая программа, в том числе и в Совфеде, по стимулированию производства малой авиации". Речь идет о серии Ан-12, Ан-14, Ан-17. Линейка может быть продолжена, но это вопрос дискуссионный", рассказал "Известиям" Калашников.

В Ростехе сообщили "Известиям", что в целом поддерживают решения, расширяющие спрос на отечественную авиатехнику, добавив, что создается линейка продуктов, покрывающих ключевые ниши внутренних перевозок. В частности, дочерняя компания Ростеха Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выпускает самолеты SSJ-100 на 100 мест, и они активно эксплуатируются в различных регионах. Кроме того, в 2022 году планируется сертифицировать новую версию регионального турбовинтового Ил-114-300 вместимостью 50-68 мест.

Представитель Ростеха отметил, что также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест, серийное производство которого запланировано на 2022 год.