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В Сирию из порта Крыма в 2020 году планируют отправить до 250 тыс. тонн зерна

Кроме того, планируется отправка стройматериалов, строительного оборудования, электротехнических инструментов, металлоизделий, удобрений, химии и других товаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Власти Республики Крым совместно с другими субъектами России планируют отправить в Сирию через один из крымских портов в 2020 году до 250 тыс. тонн зерна, сообщил ТАСС в пятницу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Республика Крым совместно с другими субъектами Российской Федерации готова отправить в Сирию в течение 2020 года до 250 тыс. тонн зерна различного сорта. Отгрузка будет производится через один из крымских портов", - сообщил Гоцанюк.

По его словам, примерное начало поставок ожидается в марте-апреле. Он также отметил, что к также планируется отправка в Сирию стройматериалов, строительного оборудования, электротехнических инструментов, металлоизделий, удобрений, химии и других товаров.

Кроме того, через крымские порты будут осуществляться и поставки подсолнечного масла. В декабре 2019 года Владислав Мартьянов, гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото", являющегося единственным производителем подсолнечного масла в регионе, заявил ТАСС о начале с 2020 года поставок масла и брикетов для отопления из лузги подсолнечника в Сирию.

"Сирийцы хотят закупать 5,5 тыс. тонн подсолнечного масла ориентировочно один раз в 2-3 месяца. В связи с тем, что в Крыму нет больших объемов подсолнечного масла, в Сирию будет направляться подсолнечное масло, произведенное в других субъектах РФ", - сказал Гоцанюк.

По его словам, из Сирии в Крым в основном поставляется сельхозпродукция: овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи, текстиль и бумажная продукция. "Уже получены и успешно опробованы первые партии масла оливкового, цитрусовых. Также в ближайшее время из Сирии готовится к отправке партия апельсинов", - сообщил он.

Глава правительства отметил, что экспорт продукции из Крыма также запланирован в нескольких странах Ближнего Востока. Группа товаров все та же - стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химия.

Сотрудничество с Сирией

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля 2019 года, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил 210,6 тыс. долларов.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели несколько санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым, и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

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