Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Банк России приказом от 17 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк) , говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация в значительной степени ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными и сомнительных транзитных операций, не исполняла обязанность по документальному фиксированию определенных операций и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.

При этом ПФС-Банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 31 января 2020 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 23 января, отмечается в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.