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Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд

ТАСС, 17 января. Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд, а краткосрочных - $8,512 млрд.

Объем вложений России в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле того года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем $1,16 трлн. Второе место с $1,09 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

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