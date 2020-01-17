РБК: в России появились банкоматы с видеосвязью

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, благодаря которым можно получить консультацию онлайн у сотрудников контакт-центра банка. Об этом в пятницу пишет издание "РБК" со ссылкой на представителя банка.

Как сообщает издание, новые банкоматы оснащены экраном и специальным оборудованием для проведения видеоконсультаций, при этом они продолжают выполнять функции приема и выдачи наличных, также с их помощью можно изменить пин-код, запросить мини-выписку и баланс. В настоящий момент видеобанкоматы работают в отделениях ВТБ в ТЦ "Афимолл" и около станции "Цветной бульвар".

По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, новая технология позволит сократить расходы банка и будет востребована в отдаленных точках.

Ранее ВТБ сообщало о планах за три года перевести все свои банкоматы на бесконтактную технологию.