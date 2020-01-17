Аэропорт Шереметьево планирует ввести в эксплуатацию терминал С2 в 2026 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует начать строительство второй очереди терминала С в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию - в 2026 году. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

"Планируем в 2024 году", - сказал Пономаренко отвечая на вопрос, когда планируется начать строительство терминала C2.

"В 2026", - добавил он, отвечая на вопрос, когда терминал будет введен в эксплуатацию.

Сегодня состоится официальное открытие международного терминала С1. Он строился с 2017 года. С1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. Его расчетная пропускная способность площадью 127 тыс. 375 кв. м составит 20 млн пассажиров в год. В терминале предусмотрена 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Также терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2,5 тыс. машиномест.