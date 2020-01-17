{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Аэропорт Шереметьево планирует ввести в эксплуатацию терминал С2 в 2026 году

Строительство может начаться в 2024 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует начать строительство второй очереди терминала С в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию - в 2026 году. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

"Планируем в 2024 году", - сказал Пономаренко отвечая на вопрос, когда планируется начать строительство терминала C2.

"В 2026", - добавил он, отвечая на вопрос, когда терминал будет введен в эксплуатацию.

Сегодня состоится официальное открытие международного терминала С1. Он строился с 2017 года. С1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. Его расчетная пропускная способность площадью 127 тыс. 375 кв. м составит 20 млн пассажиров в год. В терминале предусмотрена 84 стойки регистрации и 160 кабин для паспортного контроля. Также терминал соединен двумя крытыми пешеходными галереями с 5-уровневым паркингом на 2,5 тыс. машиномест.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Производство спортивного пистолета на базе "Удава" начнется в 2021 году
Разработка спортивного пистолета "Аспид" началась в октябре 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС