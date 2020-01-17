"Ведомости": ЦБ предъявил претензии бывшим топ-менеджерам МИнБанка на 195 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Банк России направил претензию бывшему руководству Московского индустриального банка (МИнБанк) с требованием погасить 195,3 млрд рублей убытков. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст письма и источник, близкий к банку.

По данным издания, претензия была направлена 10 декабря 19 бывшим топ-менеджерам МИнБанка, руководившим им в последние три года перед санацией. Наличие и подлинность претензии "Ведомостям" подтвердил один из получателей, а также представитель ЦБ.

"В претензии регулятор напоминает, что за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставил МИнБу 168,6 млрд рублей (128,7 млрд - на докапитализацию и 39,9 млрд - на поддержание ликвидности). Это, пишет ЦБ, дает основания "для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков". Они, по подсчетам ЦБ, составляют 195,3 млрд рублей - таков, по оценке регулятора, общий убыток МИнБа на 29 ноября 2019 года", - говорится в публикации.

Регулятор уточнил, что бывшим руководителям необходимо солидарно возместить убытки, перечислив средства на счет банка в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения этого требования, ЦБ обратится в арбитражный суд.

"Под убытками ЦБ понимает в том числе расходы из-за разницы между полученным доходом за счет предоставления денег ФКБС и доходом, который регулятор мог бы получить, разместив эту сумму на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на тот момент. Деньги ФКБС, вложенные в уставный капитал МИнБа, рассматриваются как вложения на 20 лет под 0%", - уточняет газета со ссылкой на текст претензии.

В ЦБ подчеркнули, что в МИнБанке проводили рискованную кредитную политику, финансируя неэффективные инвестиционные проекты, из-за чего часть активов банка утратила ликвидность. При этом представитель бывших топ-менеджеров банка сообщил изданию, что они считают претензию необоснованной, так как, по их словам, банк накануне санации не выводил средства, выдавал кредиты реальным клиентам под надзором регулятора.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января 2019 года. Банк на тот момент занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. МИнБанк был создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Уставный капитал банка - 2,195 млрд рублей.

По данным ЦБ на 22 января 2019 года, крупнейшей группой акционеров (12,42%) являлась семья Арсамаковых. Также 7,41% акциями банка владели ООО "Кратос", 8,45% - ООО "МИБ-Инвестиции". Еще 2,36% банка принадлежали Махмуду Курбанову, 1,23% - Ольге Сидякиной, 12,89% - акционерам-миноритариям.