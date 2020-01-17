Mail.ru вошел в топ-3 европейских издателей приложений по уровню доходов за 2019 год

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Холдинг Mail.ru Group занял третье место в рейтинге европейских компаний - издателей мобильных приложений с наибольшими доходами по итогам 2019 года. Это следует из данных исследовательской компании App Annie.

Рейтинг App Annie учитывает доходы компаний от загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play. Согласно ему, Mail.ru Group также стал единственной российской компанией из топ-10.

Так, первое место рейтинга заняла финская Supercell - издатель популярной мобильной игры Clash of Clans, на втором месте расположилась ирландская Playrix - разработчик Gardenscapes и Homescapes - самых популярных мобильных игр в России в 2019 году, согласно исследованию Mediascope.

Как прокомментировали ТАСС результаты рейтинга в пресс-службе Mail.ru Group, существенное влияние на позиции компании в рейтинге оказали игры. В середине 2019 года все игровые активы группы были объединены под единым глобальным брендом MY.GAMES, в который вошли 13 внутренних студий разработки. Кроме того, доходы выросли от суперприложения "ВКонтакте", добавили в компании.

Игровой сегмент является ключевым направлением для Mail.ru Group. Так, выручка игрового направления холдинга в третьем квартале 2019 года показала рост на 24,7% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достигла 7,7 млрд руб.

Кроме того, Mail.ru Group планомерно наращивает долю игровой выручки, полученной за рубежом: в третьем квартале 2019 года она достигла 69% от всей выручки игрового направления. К концу 2022 года компания планирует увеличить эту долю до 80%. Сегодня за пределами России находится уже более 90% аудитории мобильных игровых проектов Mail.ru Group.