Строительство международного терминала "Приморье-2" оценивается примерно в $500 млн

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Корейская компания Hyein E&C совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) представила предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) развития порта Славянка - якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2". Планируется, что на строительство коридора потребуется $450-540 млн, сообщает в пятницу пресс-служба АПИ.

Транспортный коридор "Приморье-2" предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. В частности, его основной маршрут - Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия). Площадь территории, на которой будет реализован проект, составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания "Беркут". По мнению корейской стороны, проект развития порта "Славянка", в котором участвуют корейские компании, будет играть решающую роль в реализации политики Северного экономического сотрудничества правительства Республики Кореи.

"Завершена разработка предТЭО якорного проекта МТК "Приморье-2". По словам генерального директора АПИ Леонида Петухова, по предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство специализированного контейнерного и зернового терминала составит $450-540 млн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов, ремонт верфи - судоремонтного завода "Славянка", развитие порта Нерпа, строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн т. Благодаря реализации проекта Корея получит выгоду от соглашения об инвестициях в сферу услуг в виде получения доступа к российскому рынку. Россия сможет добиться модернизации секторов услуг.

Ожидаемый мультипликационный эффект, достигаемый в следствии развития и эксплуатации порта, привлеченный за счет производства, составит $5,9 млрд с приростом добавленной стоимости до $2,8 млрд и обеспечит рабочие места для 100,9 тыс. человек.