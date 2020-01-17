{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство международного терминала "Приморье-2" оценивается примерно в $500 млн

Транспортный коридор предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Корейская компания Hyein E&C совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) представила предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) развития порта Славянка - якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2". Планируется, что на строительство коридора потребуется $450-540 млн, сообщает в пятницу пресс-служба АПИ.

Транспортный коридор "Приморье-2" предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. В частности, его основной маршрут - Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия). Площадь территории, на которой будет реализован проект, составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания "Беркут". По мнению корейской стороны, проект развития порта "Славянка", в котором участвуют корейские компании, будет играть решающую роль в реализации политики Северного экономического сотрудничества правительства Республики Кореи.

"Завершена разработка предТЭО якорного проекта МТК "Приморье-2". По словам генерального директора АПИ Леонида Петухова, по предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство специализированного контейнерного и зернового терминала составит $450-540 млн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов, ремонт верфи - судоремонтного завода "Славянка", развитие порта Нерпа, строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн т. Благодаря реализации проекта Корея получит выгоду от соглашения об инвестициях в сферу услуг в виде получения доступа к российскому рынку. Россия сможет добиться модернизации секторов услуг.

Ожидаемый мультипликационный эффект, достигаемый в следствии развития и эксплуатации порта, привлеченный за счет производства, составит $5,9 млрд с приростом добавленной стоимости до $2,8 млрд и обеспечит рабочие места для 100,9 тыс. человек.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Консорциум "ВИС" и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену
В правительстве республики отметили, что поданная заявка хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС