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Эксперт: цифровизация позволит логистическим операторам РФ создавать спецпредложения

По словам гендиректора компании "Деловые линии" Фарида Мадани, это позволит делать выверенные персонализированные предложения

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Цифровизация логистического процесса позволит транспортным операторам делать индивидуальные предложения для каждого грузоотправителя. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС гендиректор одного из крупнейших логистических операторов России "Деловые линии" Фарид Мадани.

"Цифровизация процессов дает нам возможность предоставлять услугу высокого качества по привлекательной цене и делать выверенные персонализированные предложения", - сказал он.

По словам Мадани, в настоящее время возглавляемая им группа компаний одной из первых в отрасли внедрила систему страхования сроков доставки, а также упростила работу с претензиями клиентов за счет перевода ее в цифровое пространство. "Таким образом предоставляется максимум возможных гарантий качества и финансового покрытия рисков", - отметил он.

Кроме того, внедрение современных технологий позволило наладить необходимую интеграцию с системами и базами данных партнеров, в том числе объединять данные как эксклюзивного программного обеспечения, так и стандартных приложений.

В связи с этим Мадани добавил, что в минувшем году группа компаний заняла первое место в профильной номинации национальной премии "Грузовики и дороги - 2019", вручаемой при поддержке Минтранса РФ.

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