Порт Махачкалы стал лидером по приросту грузооборота среди портов РФ на Каспии в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Махачкалинский морской порт стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота по итогам 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"По итогам 2019 года Махачкалинский морской торговый порт стал абсолютным лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота. По итогам работы за 2019 год на долю дагестанских портовиков приходится 61,6% от общего объема перевалки всех грузов на Каспии", - сказал Абдулгамидов, отметив, что порт Махачкалы, согласно данным Ассоциации морских торговых портов страны, сохраняет лидерство среди 15 российских портов (морских операторов) Каспийского бассейна.

По словам генерального директора Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Мурада Хидирова, за январь-декабрь 2019 года дагестанские портовики перевалили около 4,6 млн т грузов, что более чем на 184% больше объемов за аналогичный период 2018 года. "В частности, в порту выгружено более 4 млн т нефти. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года перевалка наливных грузов увеличилась более чем в два раза", - цитирует Абдулгамидов гендиректора предприятия.

Он также сообщил, что за прошлый год коллективу порта также удалось расширить номенклатуру грузов. "Начата перевалка нефтепродуктов из Туркмении. В конце 2019 года в Махачкалинский торговый порт прибыли первые танкеры с дизельным топливом, а в начале 2020 года пришвартовались суда с мазутом. Кроме того, за прошлый год в Республику Иран с махачкалинских причалов отгружены первые партии подсолнечного масла. В этом году его перевалка продолжится", - уточнил Хидиров.

В 2018 году Махачкалинский морской порт также стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота по итогам года. Тогда здесь было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.