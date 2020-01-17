Сервис "Яндекс.Деньги" подключился к Системе быстрых платежей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Деньги" подключился к разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП).

"Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька - достаточно мобильного номера", - говорится в сообщении.

Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь "Яндекс.Денег". Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП.

Также в пресс-релизе отмечается, что сервис планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

По словам руководителя департамента развития продуктов "Яндекс.Денег" Аллы Савченко, сервис не будет брать комиссии за переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП.

Примечательно, что основным акционером компании ООО "ПС Яндекс.Деньги" является Сбербанк, который, несмотря на предписание ЦБ РФ, все еще не подключился к Системе быстрых платежей. Так, Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не успел подключиться к системе в установленный Банком России срок - до 1 октября 2019 года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в первом квартале 2020 года, тогда как тестовое подключение может пройти уже в январе. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк в соответствии с существующим законодательством, пока он не подключится к системе.

О системе

Банк России в начале 2019 г. запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас в Системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей. Средняя сумма одного перевода при этом составляет 8,8 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 г.