Первая очередь нового международного терминала C открылась в Шереметьево

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первая очередь терминала C открылась в пятницу в московском аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС. На торжественной церемонии, которую вел комментатор Дмитрий Губерниев, присутствовали замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также председатель совета директоров и генеральный директор аэропорта Александр Пономаренко и Михаил Василенко.

Первыми в новый терминал прибудут пассажиры рейса "Аэрофлота" Хельсинки - Москва. Ранее гендиректор перевозчика Виталий Савельев сообщал, что с января 2020 года компания начнет переводить в терминал C1 свои международные рейсы, к середине года планируется перенести туда 260 рейсов.

Дизайн терминала

Как и терминал В, С1 оформлен в стиле "русского конструктивизма". "Кровля терминала, очертаниями напоминающая самолет на знаменитых эскизах [советского архитектора] Якова Чернихова, представляет собой "пятый фасад" и также участвует в общей композиции", - отмечается в материалах аэропорта.

Дизайн для C1 разрабатывало британское архитектурное бюро RMJM, работавшее над терминалом B и петербургским "Лахта центром".

Всего в новом терминале 74 стойки регистрации, 60 кабин паспортного контроля, пять "каруселей" для выдачи багажа. Как пояснил журналистам Василенко, C1 уже оборудовали автоматическими кабинками для прохождения паспортного контроля без пограничников. Их планируется запустить в марте 2020 года.

Кроме того, в C1 действуют четыре бизнес-зала, двухэтажный ВИП-зал, зоны сна и отдыха.

Как добраться до С1

На данный момент к терминалу В, который сообщается с С1, ходят автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро Ховрино. Также дойти до терминала можно через Южный терминальный комплекс (куда приходит поезд "Аэроэкспресс"). Как отмечается в материалах Шереметьево, к 2022 году будет запущено регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Северным терминальным комплексом с промежуточной остановкой в Южном.

История терминала

Терминал C1 построили в рамках долгосрочной программы развития аэропорта. Вместе с терминалом B он входит в Северный терминальный комплекс Шереметьево. Здание аэровокзала насчитывает семь этажей, терминалы B и C1 объединены. С южным комплексом (D, E и F) северный связывает подземный поезд на канатной тяге.

Проектирование нового терминала началось в апреле 2017 года, подрядчиком стала компания "Энерго-строй". Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год. Он, как отмечается в материалах Шереметьево, способен обслуживать до 4,1 тыс. человек в час. Инвестиции в строительство терминала и паркинга на 2,5 тыс. машиномест составили 32 млрд рублей.

До 2010 года терминал B назывался Шереметьево-1, в феврале 2015 года старый терминал B был закрыт, историческую "рюмку" Шереметьево демонтировали. Сейчас на этом месте развивается Северный терминальный комплекс: открытие нового B состоялось в 2019 году, а вторую очередь терминала C планируют открыть в 2026-м.