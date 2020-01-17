{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фотокамеру "Зенит" в новом исполнении начали продавать в розницу за 460 тыс. рублей

Приобрести фотоаппарат можно в бутике Leica в ГУМе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" начал розничные продажи фотоаппарата бренда "Зенит" в новом исполнении в ГУМе, его стоимость с объективом составляет 460 тыс. рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

"Флагманский бутик Leica в ГУМе начал продажи лимитированной серии фотоаппаратов "Зенит М" с объективом "Зенитар 1/35". Камеры представлены в черном и серебряном цветах", - сообщили в холдинге, уточнив, что это первый и единственный магазин, где можно ознакомиться с новинкой вживую. До этого камера продавалась онлайн - в интернет-магазине "Зенит" и через официальных партнеров завода.

"Стоимость "Зенита М" с объективом - 460 тыс. рублей. Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - сообщили в "Швабе".

Ростех в июне объявил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, фактически вся первая партия фотоаппаратов была распродана по предварительным заказам.

Камера разработана на базе Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики, а объем партии составил 500 штук. Фотоаппарат "Зенит М" является совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит в холдинг "Швабе") и германского производителя оптики Leica Camera.

Дальномерная фотокамера "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснащена объективом нового поколения Зенитар 35 мм f/1.0, выполненным из металла и стекла. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Консорциум "ВИС" и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену
В правительстве республики отметили, что поданная заявка хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС