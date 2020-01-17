Фотокамеру "Зенит" в новом исполнении начали продавать в розницу за 460 тыс. рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" начал розничные продажи фотоаппарата бренда "Зенит" в новом исполнении в ГУМе, его стоимость с объективом составляет 460 тыс. рублей, сообщила пресс-служба холдинга.

"Флагманский бутик Leica в ГУМе начал продажи лимитированной серии фотоаппаратов "Зенит М" с объективом "Зенитар 1/35". Камеры представлены в черном и серебряном цветах", - сообщили в холдинге, уточнив, что это первый и единственный магазин, где можно ознакомиться с новинкой вживую. До этого камера продавалась онлайн - в интернет-магазине "Зенит" и через официальных партнеров завода.

"Стоимость "Зенита М" с объективом - 460 тыс. рублей. Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - сообщили в "Швабе".

Ростех в июне объявил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, фактически вся первая партия фотоаппаратов была распродана по предварительным заказам.

Камера разработана на базе Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики, а объем партии составил 500 штук. Фотоаппарат "Зенит М" является совместной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева (входит в холдинг "Швабе") и германского производителя оптики Leica Camera.

Дальномерная фотокамера "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснащена объективом нового поколения Зенитар 35 мм f/1.0, выполненным из металла и стекла. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки.