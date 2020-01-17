В Фонде ЖКХ заявили о необходимости стимулировать строительство энергоэффективного жилья

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил, что в России мало энергоэффективного жилья, его создание необходимо стимулировать при реализации программ расселения из аварийного жилья.

"Мы сейчас дали поручение ... продумать меры поощрения <...> строительным компаниям, субъектам, которые будут работать на сбережение энергоэффективности", - сказал он в пятницу в ходе совещания в Нальчике.

Несмотря на наличие технических возможностей для возведения таких домов, пока их строится не очень много, подчеркнул Степашин.

"Всего по стране около 100 энергоэффективных домов, это на всю страну огромную. У меня к вам просьба. Все, что касается капитального ремонта, строительства жилья, в том числе для переселенцев, давайте уже жить в XXI веке. Мы ежегодно теряем 300 млрд рублей на электроэнергии в сфере ЖКХ", - сказал он.

Степашин подчеркнул, что энергоэффективный дом - серьезная экономия в квартплате, которая составляет, по его словам, около 40%. "Да, дороже стоит сама себестоимость, но это окупается", - пояснил он.