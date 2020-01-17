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Консорциум "ВИС" и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

В правительстве республики отметили, что поданная заявка хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс по выбору концессионера для строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии завершен в пятницу. Заявку на участие подала только "Восьмая концессионная компания" (входит в Инвестиционно-строительную группу "ВИС"), которая создала для участия в проекте консорциум с Ростехом, говорится в материалах торгов, размещенных на официальном сайте госзакупок.

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Торги были объявлены 2 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что интерес к проекту моста через Лену также проявляют ВЭБ.РФ и иностранные инвесторы.

По мнению председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, поданная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической.

"На сегодняшний день это единственное известное мне серьезное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами. Его подал консорциум двух ведущих российских компаний, о репутации которых свидетельствуют конкретные дела и реализованные проекты. Есть полная уверенность в том, что заявленные цели и обязательства будут выполнены в полном объеме", - сказал Бычков.

Как добавил председатель правительства региона, мост через реку Лену на этапе строительства будет иметь для Якутии значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, социальное и экономическое развитие прилегающих территорий. "В конечном итоге позволит решить главную на сегодня задачу - улучшение качества жизни людей", - отметил Бычков.

О проекте

Строительство моста через реку Лену запланировано, начиная от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) и заканчивая селом Хаптагай (Мегино-Кангаласский район).

Как отметили ТАСС в пресс-службе правительства Якутии, земельные участки обоих сел входят в зону с особыми условиями использования территории. Из-за этого статуса жители сел не могут строить и вести какие-либо другие работы на участках. Сейчас правительство республики намерено изменить эти правила.

Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста должно начаться в четвертом квартале 2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

В паспорте объекта сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант из федерального и регионального бюджетов составит порядка 54,3 млрд рублей, заемные средства и вложения инвесторов - около 29,1 млрд рублей.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения: "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.

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