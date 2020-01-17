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"Яндекс.Такси" запустил функцию предзаказа автомобиля

Интервал предзаказа составляет от 30 минут до двух суток

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" запустила в семи российских городах функцию предзаказа автомобиля. Интервал предзаказа составляет от 30 минут до двух суток, говорится в сообщении агрегатора.

В компании рассказали, что новая функция доступна на тарифах "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", а также в Ultima "Яндекс.Такси" (премиальные классы Business, Premier и Elite). Для того, чтобы предзаказать поездку, необходимо выбрать в пожеланиях к заказу кнопку "Запланировать поездку", нужную дату и время. Поиск автомобиля начнется незадолго до начала поездки. В момент предзаказа будет показана примерная стоимость поездки, точная же станет известно после того, как найдется автомобиль. Оплата и списание денег будет происходить стандартными способами.

В "Яндекс.Такси" уточнили, что услуга запускается в несколько этапов. На первом этапе подключены Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Помимо России, "Яндекс.Такси" предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. В общей сложности к сервису подключено более 700 тыс. активных водителей.

Теги
Россия
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