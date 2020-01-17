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Татарстан намерен привлечь индийскую Srei к реализации инфраструктурных проектов

Глава региона Рустам Минниханов обсудит с руководством компании ее участие в проектах по застройке жилья, развитию туристско-рекреационного и культурного кластера и дорожному строительству

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов на полях Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января, проведет встречу с руководством индийской компании Srei Infrastructure Finance Limited. На ней будет обсуждаться вопрос участия в инфраструктурных проектах на территории российского региона, сообщила журналистам в пятницу руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"В планах у президента провести переговоры с руководством одного из ведущих независимых финансовых институтов в Индии, единственная компания, специализирующаяся на финансировании инфраструктурных проектов. Опыт этой компании интересен Татарстану, поэтому планируется обсудить участие ее в инфраструктурных проектах на территории Татарстана - это и застройка жилья, развитие туристско-рекреационного и культурного кластера, дорожное строительство, возможно, строительство каких-то торговых объектов", - сказала она.

Srei Infrastructure Finance Limited (Srei), компания фонда Kanoria - один из ведущих индийских институтов, который на регулярной основе внедряет комплексные инновационные решения в инфраструктурный сектор Индии. Компания обладает компетенциями и опытом в инфраструктурном и инвестиционно-банковском консультировании, структурировании и синдикации решений, управлении фондами, предоставлении страховых брокерских услуг.

В мае 2018 года Внешэкономбанк (ВЭБ) и индийский инфраструктурно-финансовый холдинг Srei Infrastructure Finance Limited (Srei) запустили совместный российско-индийский фонд прямых инвестиций в сфере инноваций и технологий - Viman Capital.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичИндияРоссияТатарстан
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