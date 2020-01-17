Власти США считают, что Telegram рассматривала токены Gram в качестве ценных бумаг

ТАСС, 17 января. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что компания Telegram Group Inc. рассматривала цифровые токены Gram в качестве ценных бумаг. Об этом говорится в заявлении регулирующего органа, поданном в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

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Согласно обнародованным Комиссией документам, компания рассматривала токены Gram как ценные бумаги, несмотря на то, что публично ранее она отвергала соответствующие предположения. В частности, приводятся высказывания сотрудника компании Шьяма Пареха, который в письме бухгалтеру одного из инвесторов, говоря о покупке токенов Gram, сообщил, что "фонд [инвестора] имеет право на такие ценные бумаги".

Помимо этого, из переписки следует, что руководство Telegram располагало информацией о перепродаже токенов Gram вне рамок первичного раунда их размещения (ICO). Советник по инвестициям компании Джон Хайман с февраля 2018 года спрашивал инвесторов о реализации токенов на "сером" рынке и оповещал об этом основателя компании Павла Дурова.

13 января суд Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов Gram. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля, указывалось в постановлении.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США полагает, что компания не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.