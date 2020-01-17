"Русский дом" на форуме в Давосе откроется 20 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проект "Русский дом" на Всемирном экономическом форуме в Давосе начнет свою работу 20 января, площадка будет доступна для участников форума до 24 января, сообщил "Росконгресс".

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, в котором участвуют бизнесмены, политики и лидеры государств со всего мира, состоится 21-24 января. Проект "Русский дом" станет площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. Организатор проекта - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером "Русского дома".

"Официальная российская резиденция откроет свои двери 20 января и будет доступна для участников Всемирного экономического форума и гостей Давоса до 24 января. Трансляции мероприятий будут доступны в режиме онлайн на официальном сайте фонда и проекта "Русский дом", - говорится в сообщении.

Деловая программа

Деловая программа "Русского дома" откроется 21 января дискуссией Международного конгресса по кибербезопасности. "Сессия будет посвящена обсуждению различных подходов к обеспечению актуальных вопросов компьютерной и цифровой безопасности и киберустойчивости на локальном, региональном и глобальном уровнях. Модераторами выступят заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев", - говорится в сообщении.

В первый день деловой программы участники форума обсудят также криптоэкономику, распределение доходов и богатства между различными группами населения, а также неравномерность доступа к базовым социальным благам. "Особое внимание будет уделено возможным путям повышения инклюзивности экономического роста, включая национальные и международные системы налогообложения, социальную и региональную политику, а также регулирование рынка труда и цифровизацию", - говорится в сообщении.

Центральный день деловой программы "Русского дома" продолжится сессией, посвященной актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)). "Участники сессии - операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский, председатель правления, генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев, управляющий партнер по странам СНГ, замруководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY Александр Ивлев, член правления, управляющий директор компании "Сибур" Алексей Козлов, основатель, председатель правления, главный исполнительный директор Opportunity Network Брайан Паллас, генеральный директор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий. Модератор дискуссии - главный исполнительный директор, сооснователь EM Том Блэквелл. Они обсудят, что Россия может предложить мировому деловому сообществу в плане опыта и новых идей в контексте актуальных тенденций международного бизнеса", - говорится в сообщении.

В этот день участники форума также обсудят, способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада в целом и как это может помочь бизнесу. Отдельная сессия будет посвящена вопросам развития стратегического диалога между Европой и Россией и перспективам сотрудничества в области инноваций и технологий, науки и исследований, здравоохранения и образования. Среди участников - председатель правления банка ВТБ Ольга Дергунова, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, директор по научной работе фонда развития и поддержки дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов и президент P&P Advisory Group Мауро Панталео, говорится в сообщении.

Завершится второй день деловой программы "Русского дома" сессией "Национальные стратегии развития искусственного интеллекта в России и в мире". 23 января на площадке "Русского дома" состоится сессия "Квантовые вызовы будущего", посвященная одному из самых перспективных направлений развития квантовых технологий - квантовым вычислениям.

В заключительной сессии деловой программы "Русского дома" примут участие профессор философии и науки Латеранского университета Джанфранко Басти и ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. Модератор - генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов.