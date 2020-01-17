Россия получила право на поставки молочной продукции в Оман

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские производители молока получили право поставлять свою продукцию в Оман. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного карантина Министерства сельского хозяйства и рыболовства Султаната Оман согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Султанат Оман молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота", - отмечается в сообщении.

Ранее Минсельхоз сообщал о том, что производство молока в РФ в 2019 г. вырастет на 0,4 млн т, до 31 млн т. По данным министерства, Россия за 6 лет снизила зависимость от импорта молочной продукции на 30%. Что касается экспортных поставок, то основными потребителями молочной продукции за рубежом остаются страны - участники ЕАЭС, доля которых составляет около 60%.

В 2019 г. для поставок российского молока и молочной продукции были открыты рынки Лаоса, Камбоджи, Туниса и Турции, а в 2018 г. - рынок Китая.