"Газпром нефть" предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Уровень изученности месторождения дает возможность, чтобы предметно вести диалог с возможными партнерами, заинтересованными во вхождении в проект. Такое предложение сделали, в том числе, компании Shell. Мы сотрудничаем, я думаю, можно говорить, что интерес к изучению со стороны компании (есть)", - сказал он.

По словам Яковлева, "Газпром нефть", в свою очередь, изучает активы Shell на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Shell нам предоставляет возможности для оценки активов, мы их оцениваем. Есть вещи, которые сейчас у нас находятся в диалоге, а дальше все будет зависеть от того, насколько эта опция будет для нас привлекательна, насколько она будет самая важная, конкурентная в нашем портфеле, - отметил он. - Мы, в частности, смотрим на ряд возможностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"При этом естественно, что, предоставляя дополнительные возможности для Shell по расширению присутствия в России, у нас формируется ожидание того, что Shell нам будет предлагать возможности и в других территориях. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к сделкам обмена - они всегда сложны. Так или иначе решение о вхождении в новый проект мы принимаем исходя из портфельных соображений", - добавил заместитель главы "Газпром нефти".

По его словам, у "Газпром нефти" очень хороший портфель возможностей в России, ряд высокомаржинальных проектов, которые обеспечивают компании долгосрочный рост. "Достаточно сложно за рубежом найти активы, возможности которых бы устраивали нас по норме доходности", - добавил он.

Яковлев также сообщил, что у Shell есть возможность сотрудничества с "Газпром нефтью" и по другим проектам в России - в частности, на ачимовских горизонтах Ямбурга.

О проектах "Нептун" и "Тритон"

В начале сентября 2019 года заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев сообщал, что общие геологические запасы нефти месторождений "Нептун" и "Тритон" Аяшского лицензионного участка на Сахалине превысили 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы "Тритона" составляют более 130 млн тонн нефтяного эквивалента, запасы "Нептуна" - более 400 млн тонн.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км.