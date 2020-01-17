{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

Заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев отметил, что у Shell есть возможность сотрудничества с компанией и по другим проектам в России - в частности, на ачимовских горизонтах Ямбурга

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун". Об этом журналистам сообщил заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Уровень изученности месторождения дает возможность, чтобы предметно вести диалог с возможными партнерами, заинтересованными во вхождении в проект. Такое предложение сделали, в том числе, компании Shell. Мы сотрудничаем, я думаю, можно говорить, что интерес к изучению со стороны компании (есть)", - сказал он.

По словам Яковлева, "Газпром нефть", в свою очередь, изучает активы Shell на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Shell нам предоставляет возможности для оценки активов, мы их оцениваем. Есть вещи, которые сейчас у нас находятся в диалоге, а дальше все будет зависеть от того, насколько эта опция будет для нас привлекательна, насколько она будет самая важная, конкурентная в нашем портфеле, - отметил он. - Мы, в частности, смотрим на ряд возможностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"При этом естественно, что, предоставляя дополнительные возможности для Shell по расширению присутствия в России, у нас формируется ожидание того, что Shell нам будет предлагать возможности и в других территориях. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к сделкам обмена - они всегда сложны. Так или иначе решение о вхождении в новый проект мы принимаем исходя из портфельных соображений", - добавил заместитель главы "Газпром нефти".

По его словам, у "Газпром нефти" очень хороший портфель возможностей в России, ряд высокомаржинальных проектов, которые обеспечивают компании долгосрочный рост. "Достаточно сложно за рубежом найти активы, возможности которых бы устраивали нас по норме доходности", - добавил он.

Яковлев также сообщил, что у Shell есть возможность сотрудничества с "Газпром нефтью" и по другим проектам в России - в частности, на ачимовских горизонтах Ямбурга.

О проектах "Нептун" и "Тритон"

В начале сентября 2019 года заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев сообщал, что общие геологические запасы нефти месторождений "Нептун" и "Тритон" Аяшского лицензионного участка на Сахалине превысили 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы "Тритона" составляют более 130 млн тонн нефтяного эквивалента, запасы "Нептуна" - более 400 млн тонн.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км.

Реклама на ТАСС
Аэропорт Пулково обслужил в 2019 году рекордные 19,6 млн пассажиров
Самым загруженным днем прошлого года стало 2 августа. Тогда аэропорт обслужил 77 тыс. человек, что стало рекордным показателем в его истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС