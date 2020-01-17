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Shell заявила о поддержке "Северного потока - 2", несмотря на санкции США

В компании отметили, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Англо-голландская Shell - один из европейских партнеров "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток - 2" - остается привержена проекту, несмотря на американские санкции в отношении трубопровода. Об этом журналистам заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил работы в Балтийском море.

"Новые санкции, которые были введены против российских трубопроводных проектов, трубоукладчиков <...> Мы полагаем, что этот проект ["Северный поток - 2"] очень важен для энергобезопасности в Европе, - сказал Кремерс. - Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект. Санкции, которые были введены, - да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок".

Россия не сомневается, что сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев, но при этом выразил надежду, что до конца 2020 года строительные работы будут завершены и газопровод заработает.

11 января по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что "Северный поток - 2" "следует завершить". Она отметила, что строительство газопровода - экономический проект и подвергла критике экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2".

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Россия
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