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ФАС выявила нарушения в рекламе лекарственного препарата "Бронхо-мунал"

В рекламе упоминались свойства лекарства, которых не было в инструкции по применению
Здание Федеральной антимонопольной службы России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу медицинского препарата "Бронхо-мунал" за упоминание в ней свойств лекарства, которых не было в инструкции по применению. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Четырнадцатого января 2020 года комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Бронхо-мунал" ЗАО "Сандоз" нарушающей закон о рекламе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия изучила рекламу после обращения гражданина с жалобой на ролики, показанные в эфире телеканалов "Че" и "СТС" в марте 2019 года. В них сообщалось, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита, однако в инструкции по применению этого лекарства отсутствуют такие данные, указывает ведомство. При этом законом допускается упоминание в рекламе информации о свойствах и характеристиках исключительно в пределах инструкции по применению и использованию лекарственного препарата.

"На основании изложенного комиссия ведомства признала действия ЗАО "Сандоз" нарушающими закон о рекламе и выдала обществу предписание об их прекращении", - сообщили в ведомстве, добавив, что компании грозит административный штраф от 200 до 500 тыс. рублей.

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