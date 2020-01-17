Неонатальные столы российского холдинга "Швабе" установят в клиниках Узбекистана

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Неонатальные столы для новорожденных производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") впервые поступили в Узбекистан. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба "Швабе".

"В Узбекистан мы впервые направили 16 неонатальных столов, они получены дистрибьютерами, которые в дальнейшем будут принимать решение о распределении", - приводит пресс-служба слова гендиректора уральского предприятия Анатолия Слудных.

По информации пресс-службы, поставка столов состоялась по итогам тендера, выигранного в Узбекистане. "В целом УОМЗ активно сотрудничает с республикой, сейчас туда также поставляется другая медтехника. Ранее столы также поставлялись за рубеж", - рассказали в пресс-службе.

Неонатальный стол предназначен для адаптации новорожденных, ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации. "Изделие обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и экстренную кислородотерапию. Дополнительно к столу можно установить оборудование для рентгенографии, переливания крови, дозированного введения лекарственных растворов, а также массажа сердца", - пояснили в компании.

Данное оборудование установлено в учреждениях здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов, добавили в пресс-службе.