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Минсельхоз РФ предварительно оценил экспорт продукции АПК в 2019 г. в более чем $25 млрд

Замминистра отметил, что российская сельхозпродукция поставляется примерно в 160 государств

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2019 году, по предварительным данным, превысил $25 млрд, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на полях агровыставки "Зеленая неделя".

"Увеличение объемов внешней торговли продукцией АПК остается основной стратегической задачей отрасли. По предварительной оценке, показатель экспорта в прошлом году составил более $25 млрд", - сказал Левин.

Он отметил, что это выше показателя, предусмотренного федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" (объем поставок в $24 млрд на 2019 год - прим. ТАСС).

Российская сельхозпродукция поставляется примерно в 160 государств, представлена в Европе, Азии, Африке и странах СНГ, добавил замминистра.

"В настоящее время мы наблюдаем тенденцию к изменению структуры экспорта: несмотря на то, что зерно остается основным товаром, существенно выросли поставки масличных, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. В дальнейшем мы продолжим работу над развитием экспорта переработанной пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это является нашим ключевым приоритетом для достижения основной цели на 2024 год - увеличения объема экспорта АПК до $45 млрд", - заключил Левин.

В 2018 году, по данным ФТС, экспорт продукции АПК из России составил $24,9 млрд, что на 20,2% выше показателя за 2017 год.

Теги
Россия
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