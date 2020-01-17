Китай разрешил поставки говядины с двух российских предприятий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Китай аттестовал два российских предприятия для поставок в страну говядины, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"17 января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР, а также соответствующего сертификата. Кроме того, китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия - производителя говядины", - отмечают в Россельхознадзоре.