Аэропорт Пулково обслужил в 2019 году рекордные 19,6 млн пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Пассажиропоток авиаузла Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, что на 8,1% больше результата за 2018 год, сообщает пресс-служба компании-оператора аэропорта - "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Аэропорт Пулково в 2019 году обслужил 19 581 262 пассажиров, что на 8,1% превышает результат 2018 года", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за отчетный период вырос на 9,8% до 12,1 млн человек. Объем в международном сообщении - на 5,3% до 7,4 млн человек.

Самым загруженным днем прошлого года в Пулково стало 2 августа. Тогда он обслужил 77 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом в его истории. Август оказался и самым загруженным месяцем в 2019 году. За 31 день аэропорт обслужил 2,2 млн пассажиров.

Три новые зарубежные авиакомпании начали выполнять регулярные рейсы из аэропорта Пулково в 2019 году: Lucky Air, Sun Express и Wizz Air UK. Маршрутную сеть также пополнили 14 новых направлений: внутренние - Геленджик, Иркутск, Нижневартовск, Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Элиста, а также зарубежные - Гуанчжоу, Куньмин, Ханчжоу (Китай), Измир (Турция), Карши (Узбекистан), Ольбия (Италия), Пальма-де-Майорка (Испания), Эйлат (Израиль).

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок в Пулково по итогам 2019 года стали "Россия", "Победа", "Аэрофлот", S7 Airlines и "Уральские авиалинии". В сумме они обслужили 11,8 млн человека или 60,7% от общего пассажиропотока.

С 1 января 2020 года Пулково стал первым в России аэропортом, которому доступна седьмая степень "свободы воздуха" - теперь в него смогут без ограничений совершать перелеты иностранные авиакомпании не из страны регистрации перевозчика.