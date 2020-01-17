"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток для минимизации рисков

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейс Москва - Тегеран на светлое время суток для лучшей идентификации самолета в небе и следовательно для минимизации возможных рисков при полете, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

При этом он отметил, что рабочая группа Росавиации по полетам над воздушным пространством Ближнего Востока продолжает ежедневно мониторить ситуацию с полетами в регионе. Российские авиакомпании за последние сутки выполнили 32 полета над Ираном, добавил он.

"В светлое время суток существует больше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но тем не менее в светлое время суток, мы считаем, что возможностей идентификации больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", - сказал Нерадько.

"Рабочая группа по безопасности полетов на Ближнем Востоке работает в ежедневном режиме и сегодня в 8:45 под моим руководством очередное заседание рабочей группы состоялось, - сказал он. - За последние сутки 32 рейса российских авиакомпаний было выполнено в воздушном пространстве Ирана без каких-либо замечаний и упреков. Воздушное пространство Ирака не использовалось. Мониторинг за ситуацией продолжается. Рабочая группа продолжает свою работу", - отметил Нерадько.

Полеты над Ираном

Как уточнил руководитель Росавиации, российские авиакомпании за последние сутки выполнили 32 полета в воздушном пространстве Ирана. Он также отметил, что рабочая группа Росавиации по полетам над воздушным пространством Ближнего Востока продолжает ежедневно мониторить ситуацию с полетами в регионе.

"Рабочая группа по безопасности полетов на Ближнем Востоке работает в ежедневном режиме и сегодня в 8:45 под моим руководством очередное заседание рабочей группы состоялось, - сказал он. - За последние сутки 32 рейса российских авиакомпаний было выполнено в воздушном пространстве Ирана без каких-либо замечаний и упреков. Воздушное пространство Ирака не использовалось. Мониторинг за ситуацией продолжается. Рабочая группа продолжает свою работу".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Позже генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

8 января Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму с рекомендацией не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Над территорией Ирана проходят маршруты авиакомпаний "Россия", "Победа", S7, "Азур Эйр". Однако позже Росавиация сообщила, что авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, однако в агентстве отметили, что принятые дополнительные меры безопасности достаточны.

Что касается "Аэрофлота", который единственный из всех российских авиакомпаний выполняет прямые рейсы в Иран, то, как сообщал и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, авиакомпания самостоятельно приняла решение о полетах в Тегеран только в светлое время суток. "Аэрофлот" эту информацию не комментировал.

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