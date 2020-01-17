Глава РФПИ на встрече с Путиным отметил тренд на повышение прямых иностранных инвестиций

НОВО-ОГАРЕВО, 17 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в 2019 году вместе с зарубежными партнерами проинвестировал в экономику России 365 млрд рублей. Об этом в пятницу доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он поблагодарил Путина за поддержку РФПИ. "У нас очень успешно завершился год, мы проинвестировали 365 млрд рублей в экономику России с нашими партнерами, из этих средств 30 млрд - это средства РФПИ, а остальное - средства наших партнеров, то есть мы на каждый наш рубль привлекли около 10 рублей от наших партнеров", - сказал Дмитриев.

Он отметил также значимый рост прямых иностранных инвестиций в РФ в 2019 году. "Мы прогнозировали, что он составит 70%, но сейчас видим, что он вообще может быть кратным, и в небанковскую сферу этот рост прямых иностранных инвестиций может составить четыре раза за прошлый год", - сказал глава РФПИ. По его оценке, "Россия вышла на очень устойчивый тренд повышения прямых иностранных инвестиций и в будущем".

Инвестирование средств ФНБ

РФПИ инвестировал 125 млрд рублей в различные проекты из средств Фонда национального благосостояния, показав хорошую доходность, добавил Дмитриев.

"[Из средств] ФНБ [Фонда национального благосостояния], благодаря вашей поддержке, мы проинвестировали 125 млрд рублей в различные проекты и показали доходность на 30% выше, чем аналогичная доходность была бы, если бы проинвестировали [их] в американские ценные бумаги", - сказал Дмитриев.

Среди важных проектов он назвал ликвидацию цифрового неравенства, "умные сети", а также создание нефтехимического комплекса компании "Сибур". "Поэтому мы действительно показываем и видим, что средства ФНБ могут работать на рост российской экономики", - заключил глава РФПИ.

Он остановился также на вопросе инвестиций в технологии, в том числе на совместных проектах с Alibaba и другими партнерами. "Что касается искусственного интеллекта, нам партнеры выделили $2 млрд на различные инвестиции, и мы многие наши компании выводим на ближневосточные рынки. Это касается и компании по анализу спутниковой информации, касается компании, [занимающейся технологиями] по распознаванию лиц. То есть мы делаем наши компании более глобальными", - сказал Дмитриев. Путин в свою очередь заметил: "Это то [направление], где мы можем прямо и без стеснения сказать, что мы занимаем лидирующую позицию". По словам президента, это интересные и перспективные темы.

Дмитриев в ответ отметил, что в этом плане был очень полезным прошлогодний визит президента в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "Они не только в нас много инвестируют, а саудовцы уже проинвестировали более $2,6 млрд в 35 проектов, а эмиратцы [проинвестировали] более $2,3 млрд в 50 проектов, но они и очень хотят использовать наши технологии. И так же, безусловно, с Китаем активно продолжается партнерство, уже $7,5 млрд они проинвестировали с нами", - сказал глава РФПИ. Он напомнил также о совместных инвестициях с европейскими партнерами.

Инвестиции в развитии

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ инвестирует в том числе в те сектора, которые были обозначены президентом в майском указе и в послании Федеральному собранию, - в медицину, экологию и так далее. В рамках реализации нацпроектов РФПИ инвестировал средства в дороги ЦКАД и М-4, добавил глава РФПИ. "[Мы] вместе с Министерством финансов работаем над тем, чтобы все больше частных средств приходило в национальные проекты, видим в этом возможность", - сказал Дмитриев.

Среди интересных новых проектов он назвал ввод ГЭС в Карелии, скоростной трамвай в Санкт-Петербурге, который будет перевозить 33 млн пассажиров, и технопарк в столичном Тушино, где уже в этом году, как ожидается, будут трудиться 20 тыс. сотрудников. "Вы обозначили фокус на рождаемость и, например, наша сеть "Мать и дитя" открыла 34 новых современных медицинских центров в 20 регионах России за последние несколько лет. То есть мы действительно очень активно работаем по тем целям и задачам, которые вы поставили", - сообщил Дмитриев Путину.