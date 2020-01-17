Авиакомпанией для Дальнего Востока может стать "дочка" действующего перевозчика

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания, предназначенная для перевозок внутри Дальнего Востока, может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика или как новая. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Такое поручение поступило буквально накануне, этот вопрос находится в проработке. Это будет либо на базе какого-то подразделения действующей компании, возможно это будет и новая компания. Этот вопрос прорабатывается", - сказал он.

При этом Нерадько отметил, что участие "Аэрофлота" в создании такой авиакомпании действительно обсуждалось. Ранее "Коммерсант" сообщил, что новый перевозчик может быть создан на базе "Авроры" (дочерняя авиакомпания "Аэрофлота").

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок. Должны быть определены стоимость поставок и эксплуатации этих воздушных судов, в том числе с российскими силовыми установками.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года газета "Известия" сообщила, что соответствующий вопрос рассматривают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех". А в ноябре прошлого года сообщалось, что в России может появиться лоукостер, специализирующийся именно на дальневосточном направлении.

В Ростехе накануне сообщили, что госкорпорация активно прорабатывает вопрос создания такого перевозчика. В целом Ростех поддерживает его создание для расширения спроса на отечественную авиационную технику.