Рынок онлайн-доставки продуктов в России в 2019 г. вырос на 50%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рынок онлайн-доставки продуктов питания самими ретейлерами и службами доставки в России по итогам 2019 года, по оценкам аналитического агентства InfoLine, вырос на 50%, до 35 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Годом ранее рост составил 50%, до 23 млрд рублей. "По итогам 2019 года емкость рынка онлайн-продаж продовольственных товаров с учетом продуктовых наборов, по нашим оценкам, превысила 40 млрд рублей. Рынок онлайн-продаж продовольственных товаров превысил 35 млрд рублей без продуктовых наборов", - сообщил Бурмистров.

Лидером рынка остается "Утконос". При этом, если по итогам 2018 года аналитики второе место отдавали Ozon (оборот в 2018 году вырос более чем в 2 раза, до 3 млрд руб), а третье место онлайн-супермаркету Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group, оборот в 2018 году составил 1,3 млрд руб.), то по итогам 2019 года, как ожидается, они могут поменяться местами.

По итогам 2019 года оборот онлайн-магазина "Утконос" достиг 10 млрд рублей, что составляет почти 30% всего рынка e-grocery, сообщила компания ТАСС, впервые раскрыв свои финансовые результаты. "По предварительной внутренней оценке, оборот в 2019 году достиг 10 млрд руб. Максимальный рост оборота пришелся на III и IV кварталы прошедшего года, составив 8% и 6,9% относительно аналогичных периодов 2018 года соответственно", - сообщили в компании, отметив, что в 2020 году "Утконос" планирует нарастить оборот более чем на 30% относительно предыдущего года.

В "Утконосе" также отметили, что на начало января 2020 года мобильное приложение приносит компании 49% всех заказов (выручка от заказов, сделанных через платформы iOS и Android составила почти 4,1 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2018 году). На конец 2019 года на витрине онлайн-магазина представлено более 40 тыс. товарных наименований, в сегменте "food" - 20,4 тыс., "non-food" - 21,9 тыс. Наиболее востребованными товарными категориями среди покупателей по итогам 2019 года традиционно стали "Молочные продукты" и "Фрукты и овощи", чей совокупный оборот составил почти 2,5 млрд руб. в 2019 году, обеспечив компании 25% продаж. Одними из наиболее быстрорастущих категорий стали "Готовые блюда", "Торты и пирожные" и "Хлеб и сдоба".

В пресс-службе X5 Retail Group отметили, что цель Perekrestok.ru - "стать номер один по онлайн-заказу и доставке продуктов питания к концу 2020 года". По итогам января - сентября 2019 года Perekrestok.ru выполнил 862 тыс. заказов, увеличив их количество более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чистая выручка по итогам девяти месяцев 2019 года выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 2,68 млрд руб. без НДС.

Директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина в свою очередь сообщила ТАСС, что в 2019 году продукты и товары повседневного спроса стали одной из самых популярных категорий в заказах пользователей Ozon. "В 2019 году продажи выросли на 119% - в 4 раза быстрее рынка e-grocery, а количество заказов - на 93%. Наибольший рост продаж показывают молочная продукция (+294%), детский транспорт (+224%), бакалея (+195%), детское питание (+166%), бытовая химия (+163%) и женская гигиена (+164%)", - говорит Шульгина.

Она отметила, что продажи этих категорий растут без эффекта "низкой базы": у площадки есть лояльная аудитория, которая в среднем собирает 5-6 товаров в одном заказе. "Особенность FMCG товаров в том, что они нужны быстро и часто, поэтому мы тестируем быструю доставку от 40 минут в нескольких районах Москвы. Также мы видим, что спрос смещается в сторону мультипаков и больших упаковок", - отметила Шульгина.

Сервисы доставки

Доля сервисов доставки на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров составляет более 15%. Лидером этого сегмента является iGooods (занимает порядка 7% рынка e-grocery). Как ожидает InfoLine, в 2020 году конкуренция на рынке будет существенно усиливаться как за счет выхода на рынок Delivery Club и "Яндекс.Еда" (несмотря на то, что доля доставки продуктов в их бизнесе пока настолько мала, что не оказывает существенного влияния на рынок), так и за счет развития перезапущенного Сбербанком проекта Instamart.

К доставке iGooods сейчас подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия. "В 2019 году iGooods совершил доставок на 2,6 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает показатели 2018 года (1,2 млрд рублей). Оборот удалось увеличить за счет расширения числа торговых сетей и роста клиентской базы в городах присутствия", - сообщили в компании.

В 2020 году сервис планирует сделать упор на подключение новых федеральных сетей и географическое развитие. "В наступившем году ожидаем роста оборота примерно в 2,5-3 раза", - отметил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. В рамках партнерства с Joom сервис iGooods привлек от маркетплейса 325 млн руб. инвестиций.

При этом, по словам генерального директора "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, в 2020 году сервис ждет серьезная конкуренция со "СберМаркетом". "Сейчас они являются лидером на этом рынке, но в 2020 году конкуренция усилится, так как Instamart, который теперь "СберМаркет" (с 15 ноября 2019 года - прим. ТАСС), будет теперь более агрессивно работать, учитывая, что "СберМаркет" переходит на схему бесплатной доставки (сервис запустил быструю доставку за 30 минут без минимальной суммы заказа из "Азбуки вкуса" и "ВкусВилл", продолжая развивать традиционную доставку день в день - прим. ТАСС). Это все-таки определенное давление в том числе на бизнес iGooods. "СберМаркет" сейчас много инвестирует, завоевывает долю, и в этом плане - это новый амбициозный вызов для iGooods", - отметил он.

В самом "СберМаркете" ТАСС сообщили, что 2019 год стал для проекта этапом динамичного роста - с декабря 2018 количество обрабатываемых заказов в сутки возросло в 4,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Оборот компании по итогам 2019 года составил 1,852 млрд рублей.

"В 2020 мы планируем сохранить этот темп. Наша цель - вырасти по обороту до 10 млрд рублей при сохранении общей операционно-прибыльной модели в каждом городе присутствия. <...> Компания продолжит реализовывать стратегию экстенсивного роста в регионах - уже в первом квартале 2020 года будут открыты 6 новых городов", - сообщили в компании. В 2020 также планируется расширение торговых сетей - партнеров (сейчас их 5: Metro Cash&Carry, "Ашан", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл" и "Лента").

Уход c рынка сервисов Golama и Foodza, закрытие Superbro

С начала недели в России закрылись сразу три сервиса доставки продуктов. О закрытии с 15 января сообщили проекты Golama и Foodza (сервис доставки фермерских продуктов в рестораны), оба работавшие с начала 2018 года. Проект компании Dostavista, запущенный в феврале 2019 года, - Superbro также 16 января сообщил о приостановке деятельности.

По словам эксперта Infoline, уход игроков с рынка доставки связан с трудностями в привлечении инвестиций в эти проекты. Бурмистров отметил, что инвесторы пересмотрели свой подход к компаниям доставки продуктов после того, как стало понятно, что вышедший на этот рынок Сбербанк будет много инвестировать, чтобы добиться лидерских позиций, а конкурировать по финансовым возможностям с таким крупным игроком оказалось довольно сложно.

"Рынок очень быстро прошел период, когда на нем было много стартапов, которые рассчитывали получить венчурные инвестиции. Действительно, после того, как Сбербанк получил контроль над Instamart и ребрендировал его в "СберМаркет", стало понятно, что на этом рынке останутся только крупные игроки. В результате венчурные инвесторы резко пересмотрели свой подход к оценке рисков инвестиций в такого рода сервисы, и в связи с этим целый ряд компаний сразу же практически прекратили существование, потому что они как раз рассчитывали до конца 2019 года привлечь какие-то инвестиции, но было понятно, что этих инвестиций не получить, и что в целом произошел концептуальный пересмотр уровня рисков по данному направлению, для данных компаний - различных сервисов доставки", - пояснил он.

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