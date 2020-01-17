Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - декабря 2018 года этот показатель равнялся $63 млрд.

В регуляторе отметили, что определяющее влияние оказало "уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился".

Профицит внешней торговли

Положительное сальдо торгового баланса России в 2019 году составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

Экспорт товаров за прошедший год уменьшился на 5,69%, до $417,9 млрд. Импорт вырос по сравнению с показателем 2018 года на 2,45% и составил $254,8 млрд.

При этом профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 году упал на 37,8% по сравнению с показателем за 2018 года и составил $70,6 млрд против $113,5 млрд годом ранее.

По данным Банка России, на снижение показателя повлияло сокращение положительного сальдо торгового баланса, которое было вызвано "снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры". Более того, повлиял и рост совокупного дефицита ряда компонентов счета текущих операций в результате увеличения импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, отметил регулятор.