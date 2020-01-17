Росстандарт отменил устаревшие ГОСТы по регулированию деятельности гостиниц

МОСКВА, 17 января./ТАСС/. Росстандарт отменил восемь устаревших ГОСТов, регулирующих деятельность средств размещения туристов - гостиниц, отелей, санаториев, пансионатов и центров отдыха, сообщил ТАСС вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Алексей Кожевников.

В феврале 2019 года бывший премьер-министр РФ подписал положение об обязательной классификации российских гостиниц. Отели, в которых свыше 50 номеров, должны были пройти оценку до 1 июля 2019 года, а те, в которых от 15 до 50 номеров, - до 1 января 2020 года. Документ по сути является обобщающим в сфере регулирования средств размещения туристов, поэтому теперь уже отменные ГОСТы фактически дублировали постановление правительства и вызывали путаницу при трактовании норм права.

"Для исключения путаницы и неверных трактований при проверке предпринимателей органами контрольно-надзорной деятельности, данные стандарты [ГОСТы] были предложены нами к отмене и отменены" - сказал Кожевников.

Согласно перечню отмененных ГОСТов, которые предоставила ТАСС организация, были отменены стандарты общих требований к различным средствам размещения туристов, в том числе к сельским гостевым домам, хостелам, гостиницам, отелям, санаториям, пансионатам, центрам отдыха и прочим.

Что будет с регулированием гостиничного бизнеса?

В декабре прошлого года ТАСС сообщал о том, что Минэкономразвития РФ вместе с деловыми объединениями готовит новый законопроект по регулированию гостиничного бизнеса. В частности, министерство предлагает ввести понятие невозвратного тарифа при бронировании гостиниц, установить ответственность за хулиганские действия гостей и создать так называемые черные списки гостей.

Законопроект планируется внести в правительство РФ в июне 2020 года, в Госдуму - в сентябре того же года.

В Минэкономразвития тогда подтвердили ТАСС наличие такого перечня предложений. "Минэкономразвития России 11 декабря 2019 года указанный перечень предложений был направлен в федеральные органы исполнительной власти, представители которых не присутствовали на заседаниях экспертной группы, для получения обоснованной позиции по возможности реализации мероприятий, со сроком до 20 декабря 2019 года", - сказал представитель министерства.

В ноябре "Опора России" направляла предложения по законодательному закреплению понятия "невозвратных тарифов" в Ростуризм, Роспотребнадзор и Минэкономразвития. Вице-президент "Опоры России" Кожевников поясняет, что сейчас в системах онлайн-бронирования есть возможность применять невозвратные тарифы, однако это противоречит закону о защите прав потребителей и требует отдельных поправок в закон о туристской деятельности. Тогда же в "Опоре России" заявляли, что необходимость появления "невозвратных тарифов" вызвана аналогичной практикой у авиа- и железнодорожных перевозчиков. В организации тогда предлагали возвращать стоимость брони только при наступлении чрезвычайных обстоятельств - документально подтвержденной болезни или несчастных случаев.