Самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе начали строить в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Строительство обувной фабрики с общим объемом инвестиций около 200 млн рублей началось в Дагестане. Как сообщается в пятницу на сайте министерства промышленности и энергетики республики, это будет самая крупная обувная фабрика на Северном Кавказе, где будет создано более 300 рабочих мест.

"Заместитель министра промышленности и энергетики республики Батыр Эмеев накануне проинспектировал строительство обувной фабрики ДОФ, начатое на основании полученного разрешения, выданного администрацией города Махачкалы в декабре 2019 года. <…> Инициаторы планируют завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой уже в текущем году и запустить сам завод в начале 2021 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 млн рублей.

"В ближайшие дни будет осуществлена заливка фундамента, и до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Также будет огорожена зона строительного участка с установленным освещением для проведения работ в темное время суток", - отмечается в сообщении.

Курирующий направление обувной промышленности в регионе Батыр Эмеев отметил положительную тенденцию развития данной отрасли. "Строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики в Махачкале идет опережающими темпами, и это очень радует. Своевременное исполнение поставленных задач реализует цели инвестиционного проекта. Будет создано свыше 300 рабочих мест с зарплатой до 50 тыс. рублей. Кроме того, это дополнительные налоговые поступления в бюджет региона", - приводятся на сайте ведомства слова Эмеева.